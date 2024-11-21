АКМ из Тулы о КХЛ: «Руководство подчеркивает готовность к вступлению и финансово, и структурно, и кадрово. Уже подали заявку»

АКМ подтвердил, что подал заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года.

«В СМИ появилось множество сообщений о возможном вступлении АКМ в КХЛ. Руководство клуба сообщает, что действительно уже подало заявку (на вступление).

При этом полностью согласны с комментарием президента лиги Морозова о несоответствии арены в Туле требованиям КХЛ. В настоящее время найден выход из данной ситуации: определен подрядчик и производятся расчеты для приведения Ледового дворца в Туле в соответствие с требованиями лиги.

Стоит отметить, что у клуба уже есть опыт подобной модернизации: всего за три месяца Ледовая арена в Первоуральске, где не было ремонта с 1968 года, была приведена в соответствие стандартам ВХЛ. Резервный вариант – возможное проведение матчей на аренах в Московской области.

Руководство подчеркивает готовность АКМ к вступлению в КХЛ и финансово, и структурно, и кадрово», – сообщили в пресс-службе АКМ.

Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»