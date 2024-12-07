Губернатор Тульской области о том, что АКМ стремится в КХЛ: «Движение, которое тульский хоккей показывает, естественным образом порождает у нас высокие амбиции»

Губернатор Тульской области высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. Ранее стало известно, что тульская команда подала заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.

– АКМ стремится в КХЛ. Ваше мнение на этот счет? Насколько поддерживаете эту инициативу клуба?

– То движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает у нас высокие амбиции. Поэтому будем к этому стремиться.

– АКМ в КХЛ – что это будет? Какие задачи будут стоять перед клубом?

– Давайте сначала там окажемся, – сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.