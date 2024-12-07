Губернатор Тульской области о том, что АКМ стремится в КХЛ: «Движение, которое тульский хоккей показывает, естественным образом порождает у нас высокие амбиции»
Губернатор Тульской области высказался о возможном вступлении АКМ в КХЛ.
Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года. Ранее стало известно, что тульская команда подала заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ.
– АКМ стремится в КХЛ. Ваше мнение на этот счет? Насколько поддерживаете эту инициативу клуба?
– То движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает у нас высокие амбиции. Поэтому будем к этому стремиться.
– АКМ в КХЛ – что это будет? Какие задачи будут стоять перед клубом?
– Давайте сначала там окажемся, – сказал губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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