Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»
Игорь Никитин оценил серию поражений ЦСКА из 4 матчей.
Игорь Никитин высказался о серии поражений ЦСКА из 4 матчей. В четверг армейцы уступили «Торпедо» (1:2).
«Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет.
У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять», – сказал тренер ЦСКА.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
