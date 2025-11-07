Никитин о 4 поражениях ЦСКА подряд: «Только командой можно переламывать такие серии, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять»

Игорь Никитин оценил серию поражений ЦСКА из 4 матчей.

Игорь Никитин высказался о серии поражений ЦСКА из 4 матчей. В четверг армейцы уступили «Торпедо » (1:2).

«Были хорошие моменты по игре и по содержанию. Только командой можно переламывать такие серии и моменты. Другого рецепта нет.

У нас есть команда, но она находится в таком состоянии, что сама себя не может понять», – сказал тренер ЦСКА .