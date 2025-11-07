Кудашов о победе над «Ладой» по буллитам: «Сложная игра. «Динамо» проявило характер. Радуемся, что забили и забрали два очка»

Алексей Кудашов рад, что «Динамо» проявило характер в матче с «Ладой».

Алексей Кудашов оценил победу «Динамо» над «Ладой» (4:3 Б).

— Сложная игра. Молодцы, что проявили характер и добились победы.

— Многие говорили, что «Лада» — неудобный соперник для «Динамо». Верите в журналистский штамп?

— Нет, меняются тренеры и игроки. Все зависит от нас, от соперников — кто как настроится. «Лада» играет здорово в последних матчах. Они выбрали модель игры, которая приносит им результат и позволяет набирать очки.

— Первый и второй гол — это аномалии или ошибки?

— Ничего аномального нет. И это не совсем ошибки. В первом голе «Лада» здорово сыграла со сменой мест. В третьем голе перепрыгнула шайба — это игровой момент.

— Насколько довольны пятиминутным большинством? Показалось, что в двухминутное численное преимущество создавали даже больше опасных моментов...

— Один величайший тренер, Владимир Владимирович Юрзинов, говорил мне: «Радуйся тому, что у тебя есть». Мы радуемся, что забили гол и забрали два очка. Нужно отдать должное игрокам, которые проявили характер. Было очень тяжело, но они добились победы, – сказал тренер «Динамо ».