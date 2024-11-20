АКМ не намерен ограничиваться минимальным зарплатным бюджетом в случае вступления в КХЛ («СЭ»)

АКМ в случае вступления в КХЛ не намерен ограничиваться минимальным бюджетом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», тульский клуб не намерен ограничиваться минимальным зарплатным бюджетом и ролью аутсайдера. В команде готовы на бОльшие траты и ставят задачи выше, чем просто участие в турнире.

«Академия хоккея им. Б.П. Михайлова – клуб с психологией победителя – это подтверждают выступления команд ВХЛ и МХЛ . В нашей стране достаточно молодых и состоявшихся хоккеистов, которые по разным причинам не могут полностью раскрыться и закрепиться в КХЛ.

Создание новой команды даст перспективным игрокам шанс проявить себя в лучшей лиге страны и от этого только выиграет российский хоккей, а для клуба это логичное и планомерное движение в развитии», – заявил источник издания в АКМ.

Клуб, созданный в системе «Академии хоккея имени Михайлова», играет в Olimpbet ВХЛ с 2021 года.

АКМ подал заявку на вступление в Фонбет Чемпионат КХЛ, но решение об участии клуба в следующем сезоне пока не принято.

Морозов об АКМ в КХЛ: «Получили официальное письмо от Тулы. Предупредили их, что ледовый дворец не подходит по регламенту. Руководство клуба рассматривает варианты, мы на связи»