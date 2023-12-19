Роман Скворцов: «Министерство спорта открыто для диалога с КХЛ о возвращении лимита в пять легионеров»

Теги КХЛ Министерство спорта России Роман Скворцов лимит на легионеров Хоккей

Министерство спорта готово обсудить возвращение к прежнему лимиту на легионеров в КХЛ.

Об этом рассказал комментатор Роман Скворцов

«Министерство спорта открыто для диалога с КХЛ по вопросу возвращения лимита в пять легионеров. Пользуясь случаем, задал вопрос министру в неформальной обстановке», – написал Скворцов. 

В декабре 2022 года Минспорт утвердил ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона‑2023/2024 клубы из России могут включать в заявку на матч не более трех иностранцев.

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