Скворцов о СКА: «Ротенбергу нравится быть в центре внимания – яркая, противоречивая фигура. Его фамилия – гарантия кликабельности»
Роман Скворцов поделился мнением о результатах СКА в сезоне КХЛ.
– СКА – жертва постоянной ротации?
– Я думаю, да. Нам тогда придется признать, что личности не имеют никакого значения.
Но какой бы совершенной ни была система, в хоккей играют живые люди. Нельзя пачками менять Иванова на Петрова, Пупкина на Сюткина и ожидать, что все мгновенно будет работать. Не бывает такого.
– На игроков это действует?
– Конечно. С одной стороны, конкуренция никому не вредит. С другой стороны, ты понимаешь, что в любой момент можешь вылететь из состава и поехать куда угодно, в том числе в ВХЛ.
На короткой дистанции это, может, и работает.
А когда ты все время находишься под дамокловым мечом, это не улучшит твое психоэмоциональное состояние.
– Неслучайно Роман Ротенберг – самый обсуждаемый тренер? Каждую его пресс-конференцию разбирают на цитаты.
– Мне кажется, Роману Борисовичу нравится быть в центре внимания.
На первых порах было видно, какой для него стресс общение с журналистами. Стремление лезть на амбразуру, быть в центре событий, постоянно привлекать внимание…
Я бы физически не смог и сломался бы, начал бы говорить какие-то банальности. А Роман Борисович обращает внимание на какие-то проблемы.
Сложно представить, чтобы кто-то так внимательно читал регламент и знал, какой толщины должен быть лед на арене.
Конечно, в том, чтобы бороться за качество зрелища, мелочей быть не может. Яркая, противоречивая фигура, и обсуждения будут всегда.
Не то, чтобы Роман Борисович правильно говорил, что «вокруг много продажной прессы», но его фамилия – это гарантия кликабельности материала.
Людям нравится писать про СКА, потому что эти статьи неизменно будут находить отклик, самый горячий и самый разный, – сказал комментатор Роман Скворцов.
Роман Борисович:
- перелеты, самолеты;
- высота льда;
- спасибо прекрасным болельщикам;
- отличные команды, которые нас обыграли;
- нам такой хоккей нужен;
- мы исправимся, все будет хорошо;
- у нас СИСТЕМА!
Действительно, никаких банальностей!
Валерий Сюткин: а вот сейчас обидно было!