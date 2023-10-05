Скворцов о СКА: «Ротенбергу нравится быть в центре внимания – яркая, противоречивая фигура. Его фамилия – гарантия кликабельности»

Роман Скворцов поделился мнением о результатах СКА в сезоне КХЛ.

– СКА – жертва постоянной ротации?

– Я думаю, да. Нам тогда придется признать, что личности не имеют никакого значения.

Но какой бы совершенной ни была система, в хоккей играют живые люди. Нельзя пачками менять Иванова на Петрова, Пупкина на Сюткина и ожидать, что все мгновенно будет работать. Не бывает такого.

– На игроков это действует?

– Конечно. С одной стороны, конкуренция никому не вредит. С другой стороны, ты понимаешь, что в любой момент можешь вылететь из состава и поехать куда угодно, в том числе в ВХЛ.

На короткой дистанции это, может, и работает.

А когда ты все время находишься под дамокловым мечом, это не улучшит твое психоэмоциональное состояние.

– Неслучайно Роман Ротенберг – самый обсуждаемый тренер? Каждую его пресс-конференцию разбирают на цитаты.

– Мне кажется, Роману Борисовичу нравится быть в центре внимания.

На первых порах было видно, какой для него стресс общение с журналистами. Стремление лезть на амбразуру, быть в центре событий, постоянно привлекать внимание…

Я бы физически не смог и сломался бы, начал бы говорить какие-то банальности. А Роман Борисович обращает внимание на какие-то проблемы.

Сложно представить, чтобы кто-то так внимательно читал регламент и знал, какой толщины должен быть лед на арене.

Конечно, в том, чтобы бороться за качество зрелища, мелочей быть не может. Яркая, противоречивая фигура, и обсуждения будут всегда.

Не то, чтобы Роман Борисович правильно говорил, что «вокруг много продажной прессы», но его фамилия – это гарантия кликабельности материала.

Людям нравится писать про СКА, потому что эти статьи неизменно будут находить отклик, самый горячий и самый разный, – сказал комментатор Роман Скворцов.