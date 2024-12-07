Герман Титов о Турнире четырех наций: «Россия дошла бы до финала, может. В тройке точно были бы. У канадцев проблемы с вратарями, по форвардам мы не уступаем США»

Герман Титов предположил, какое место заняла бы Россия на Турнире четырех наций.

Соревнование пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

«Думаю, в призовой тройке мы бы точно были, может, дошли бы до финала.

По вратарям и нападению мы бы не уступали канадцам и американцам. У канадцев проблемы с вратарями, у нас они намного сильнее. У нас хорошие нападающие, возможно, по защитникам мы немного уступаем.

У нас не очень много защитников, которые в НХЛ играют на первых ролях. На память приходит в голову Михаил Сергачев , который сейчас показывает хорошую игру», – сказал чемпион мира, главный тренер «СКА-1946» из Olimpbet МХЛ Герман Титов .

Овечкин во втором звене, Панарин и Кучеров – главные надежды. Какой была бы Россия на Турнире 4 наций