Герман Титов: «Демидов – думающий парень, лишенный звездной болезни. В «Монреале» ему будет тяжело, там очень требовательные зрители. Но Ваня справится»

Герман Титов поделился мнением о форварде Иване Демидове.

– Как вы видите развитие Ивана Демидова? Этот 18-летний форвард далеко пойдет?

– Я вижу, что у него очень высокий потенциал. И он его еще полностью не раскрыл. Думающий парень, лишенный звездной болезни.

То, что мне в нем нравится, и я с ним недавно перед отъездом разговаривал – Демидов настроен по-боевому. И если все у него сложится, и он не перестанет работать так, как сейчас, то в самом деле станет звездой уровня НХЛ.

– Желаем Демидову остаться в СКА и продлить контракт в КХЛ. Но если он уедет в «Монреаль», который выбирал его на драфте – в Канаде первые шаги в НХЛ делать тяжелее, чем в Америке?

– Я играл в НХЛ и в Канаде, и в США. В принципе система одна и та же, как и культура. Просто в Канаде больше ажиотажа вокруг хоккея, чем в Америке, которая больше нацелена на баскетбол, бейсбол, американский футбол. А вот хоккей в Канаде – спорт номер один.

Демидов попал в «Монреаль » – самый титулованный клуб лиги. Ване будет тяжело, там очень требовательные зрители. Потому что у «Канадиенс» большие традиции и великое прошлое. За ним будут очень пристально следить и пресса, и болельщики.

Но я думаю, что Демидов справится с этим психологическим грузом, и у него все будет хорошо, – сказал главный тренер «СКА-1946 » Герман Титов.