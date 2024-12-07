Герман Титов о «Вечере русского наследия» в Коламбусе: «Эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей»

Герман Титов высказался о «Вечере русского наследия» в Коламбусе.

12 декабря в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» группой русскоязычных болельщиков из Северной Америки планируется провести «Вечер русского наследия».

За «Блю Джекетс» выступают сразу 5 россиян – вратарь Даниил Тарасов , защитник Иван Проворов , форварды Егор Чинахов , Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко .

– Насколько это важная инициатива?

– Это очень хорошее мероприятие. Я сам участвовал в одном из них, когда играл «Калгари», и я был в Канаде. Кажется, в соперниках были «Рейнджерс» или «Питтсбург». Я помню, что на трибуне собралось много русскоязычных болельщиков. Думаю, что эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей.

Это очень важно, когда русскоязычные дети смотрят на русских хоккеистов и берут пример с Овечкина, Малкина, Панарина - и учатся у них. Они хоть и живут в Канаде или США, но все равно у них русские корни. Им очень приятно, когда в НХЛ появляются новые лица из России, как тот же Матвей Мичков.

Я помню, как в Калгари после матча детей приводили в раздевалки к русским звездам НХЛ. Я потом разговаривал с нашими болельщиками, и они были в восторге, – сказал главный тренер «СКА-1946».

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