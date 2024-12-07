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Герман Титов о «Вечере русского наследия» в Коламбусе: «Эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей»

Герман Титов высказался о «Вечере русского наследия» в Коламбусе.

12 декабря в рамках матча регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус» – «Вашингтон» группой русскоязычных болельщиков из Северной Америки планируется провести «Вечер русского наследия».

За «Блю Джекетс» выступают сразу 5 россиян – вратарь Даниил Тарасов, защитник Иван Проворов, форварды Егор Чинахов, Дмитрий Воронков и Кирилл Марченко

– Насколько это важная инициатива?

– Это очень хорошее мероприятие. Я сам участвовал в одном из них, когда играл «Калгари», и я был в Канаде. Кажется, в соперниках были «Рейнджерс» или «Питтсбург». Я помню, что на трибуне собралось много русскоязычных болельщиков. Думаю, что эту традицию надо продолжать, чтобы продвигать нашу культуру в Северной Америке через хоккей.

Это очень важно, когда русскоязычные дети смотрят на русских хоккеистов и берут пример с Овечкина, Малкина, Панарина - и учатся у них. Они хоть и живут в Канаде или США, но все равно у них русские корни. Им очень приятно, когда в НХЛ появляются новые лица из России, как тот же Матвей Мичков.

Я помню, как в Калгари после матча детей приводили в раздевалки к русским звездам НХЛ. Я потом разговаривал с нашими болельщиками, и они были в восторге, – сказал главный тренер «СКА-1946». 

«НХЛ сошла с ума». Гашек о «Вечере русского наследия» на игре «Коламбус» – «Вашингтон»

«Коламбус» о «Вечере русского наследия»: «Местная русская община сообщила, что хочет организовать групповую поездку на игру. Это стандартный пакет билетов, который включает фото на льду»

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
logoИван Проворов
logoЕгор Чинахов
logoДмитрий Воронков
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
logoМатч ТВ
Герман Титов
logoДаниил Тарасов
logoКоламбус
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoЕвгений Малкин
logoКирилл Марченко
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