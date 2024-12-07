«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов – Кэллахана, Макдону и Трубу – по ходу сезонов. До них был Друри – он сейчас генменеджер клуба
«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов команды по ходу сезонов.
Клуб из Нью-Йорка отправил Джейка Трубу в «Анахайм», получив защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.
Таким образом, уже третий подряд капитан команды покинул ее в результате обмена по ходу сезона.
В 2014 году клуб обменял Райана Кэллахана и 2 драфт-пика в «Тампу», получив в сделке Мартена Сен-Луи.
В 2018 году клуб обменял Райана Макдону и Джей Ти Миллера в «Тампу», получив Владислава Наместникова, Либора Гаека, Бретта Хаудена и 2 драфт-пика.
Отметим, что до Кэллахана капитаном «Рейнджерс» был Крис Друри (с 2008 по 2011 годы), завершивший карьеру игрока в этом статусе. Он занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BR_OpenIce
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