«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов – Кэллахана, Макдону и Трубу – по ходу сезонов. До них был Друри – он сейчас генменеджер клуба

«Рейнджерс» обменяли 3 последних капитанов команды по ходу сезонов.

Клуб из Нью-Йорка отправил Джейка Трубу в «Анахайм », получив защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2025.

Таким образом, уже третий подряд капитан команды покинул ее в результате обмена по ходу сезона.

В 2014 году клуб обменял Райана Кэллахана и 2 драфт-пика в «Тампу», получив в сделке Мартена Сен-Луи.

В 2018 году клуб обменял Райана Макдону и Джей Ти Миллера в «Тампу », получив Владислава Наместникова, Либора Гаека, Бретта Хаудена и 2 драфт-пика.

Отметим, что до Кэллахана капитаном «Рейнджерс » был Крис Друри (с 2008 по 2011 годы), завершивший карьеру игрока в этом статусе. Он занимает должность генерального менеджера клуба с 2021 года.