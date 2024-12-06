Труба отказался от запрета на обмен ради перехода в «Анахайм» (Фрэнк Серавалли)

Джейк Труба отказался от запрета на обмен ради перехода в «Анахайм».

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

Ранее стало известно, что защитник Джейк Труба перейдет из «Рейнджерс » в «Анахайм ».

Срок соглашения игрока с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26. В его контракте есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять.

По данным Серавалли, Труба отказался от пункта, запрещающего обмен, чтобы перейти в «Дакс».