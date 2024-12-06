«Рейнджерс» могут обменять Трубу или выставить на драфт отказов. Защитник пропустит матч против «Питтсбурга» (The Athletic)

«Рейнджерс» могут выставить капитана Джейка Трубу на драфт отказов.

Защитник пропустит матч против «Питтсбурга», команда из Нью-Йорка работает над тем, чтобы обменять его либо выставить на драфт отказов, сообщает The Athletic со ссылкой на свой источник в НХЛ.

В контракте игрока есть пункт о запрете на обмен. Ранее он предоставил список из 15 клубов, куда его не могут обменять.

Отмечается, что «Рейнджерс» могут выставить его на драфт отказов, чтобы команда из этого списка могла забрать игрока себе. Кроме того, возможность попасть на драфт отказов может заставить Трубу отказаться от пункта о запрете на обмен, чтобы иметь некоторый контроль над тем, где он окажется.

По данным Пьера ЛеБрюна, у «Рейнджерс» есть несколько вариантов сделок с участием Трубы, но все они требуют отказа от запрета на обмен.

Срок соглашения Джейка Трубы с окладом 8 млн долларов в год рассчитан до конца сезона-2025/26.

В нынешнем сезоне защитник «Рейнджерс » сыграл 24 матча и набрал 6 (0+6) очков при полезности «минус 3».