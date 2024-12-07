Труба о своем обмене из «Рейнджерс»: «Не понравилось, что была такая публичность, но в Нью-Йорке так бывает. Неудачный конец после многих хороших лет»

Джейк Труба высказался о своем обмене из «Рейнджерс» в «Анахайм».

Клуб из Нью-Йорка отправил своего капитана в «Дакс», получив защитника Урхо Вааканайнена и выбор в четвертом раунде драфта-2025.

Изначально появились слухи об обмене 30-летнего игрока, которые клуб не опровергал. Затем стало известно, что «Рейнджерс» не включили игрока в состав на матч с «Питтсбургом» в связи с возможным обменом.

«Мне не понравилось, что была такая публичность. Но в Нью-Йорке так бывает. Это нависало надо мной и мешало играть.

Сегодня случилось то, что случилось. Я доволен тем, что двигаюсь вперед, но не слишком воодушевлен тем, как это произошло. Я думаю, что все можно было сделать лучше.

Впрочем, я никого не виню. Когда все случилось, я подумал, что это неудачный конец после многих хороших лет в Нью-Йорке», – сказал защитник.