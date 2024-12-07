Десятков о 3:5 от «Ак Барса»: «Удаления испортили «Витязю» игру и результат. Нужно уметь эти моменты терпеть и нести ответственность»
Павел Десятков оценил поражение «Витязя» от «Ак Барса» (3:5).
«Хорошее начало. Пока соперник, как говорится, доезжал до Балашихи, успели забить три гола (усмехается). Потом соперник доехал и уже доминировал второй и третий период. Плюс удаления, которые испортили нам игру и результат.
Что касается судейства, то все удаления были. Судей могу только похвалить. Поэтому тут надо внутри искать. Нужно уметь эти моменты терпеть и нести ответственность», – сказал тренер «Витязя».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Витязя»
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