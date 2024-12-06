Гатиятулин об «Ак Барсе»: «Хотелось бы усилить позицию нападающего, желательно праворуким центром. Работа ведется, не хотим допускать ошибок»

Анвар Гатиятулин подвел итоги матча против «Витязя» (5:3).

«Ак Барс» отыгрался с 0:3 по ходу игры.

– В начале матча на своем пятаке мы допустили ошибки, соперник этим воспользовался. Будем доносить до ребят, что доигрывать нужно каждый момент.

Но в целом мы перестроились в перерыве и два периода доминировали. Отмечу наше большинство и меньшинство, ребята здорово сыграли. И поддержку болельщиков сегодня, спасибо им.

– Вы заменили Тимура Билялова после трех пропущенных шайб в первом периоде. Неудачный выбор или вратарь оказался не готов?

– Любая пропущенная шайба – это следствие действий всех, кто находится на льду. На пятаке не доиграли, единоборства не выиграли. Замена Тимура – это больше попытка встряхнуть команду.

– Три недели до закрытия трансферного окна – кого лично вы хотели бы видеть в команде?

– Мы уже говорили, что хотелось бы усилить позицию нападающего, желательно центральным, желательно праворуким. Работа ведется, не хотим допускать ошибок, нужно, чтобы кандидат был действительно усилением.

– Была информация об обмене Дмитрия Юдина и статусе Егора Коршкова.

– Это одни из лидеров команды, у них не всегда все получается, но мы на них рассчитываем.

– «Ак Барс» довольно часто пропускает в самом начале матча. С чем это связано?

– Нам нужно внимательнее действовать, где-то не хватает концентрации, но это уже работа тренерского штаба – объяснить детальнее, в каких моментах не должно быть ошибок. Тем более перед своими работами.

– Вы планируете приехать на Кубок Первого канала?

– Да, планирую. Может быть, не на первый же день, но в планах это есть, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.