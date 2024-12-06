«Ак Барс» отыгрался с 0:3 и победил «Витязь». Команда Гатиятулина выиграла 4-й матч подряд и идет 3-й на Востоке
«Ак Барс» одержал волевую победу над «Витязем» (5:3).
К 8-й минуте игры Фонбет Чемпионата КХЛ команда тренера Анвара Гатиятулина уступала со счетом 0:3.
«Ак Барс» сравнял счет благодаря голам Дмитрия Яшкина, Ильи Сафонова и Ника Петана.
Решающую шайбу забросил Артем Галимов.
«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд. На данный момент клуб занимает третье место в таблице Востока, набрав 43 очка после 31 игры.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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