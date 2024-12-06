Костюченок о 2:5 с «Динамо» Минск: «Свежести не хватило, соперник был быстрее. Это худшая игра «Амура» в плане бросков с нашей стороны»
Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Сегодня хабаровская команда дома уступила минскому «Динамо» со счетом 2:5. «Амур» нанес всего 14 бросков в створ против 52 у соперника.
«Свежести не хватило. Соперник был везде быстрее, выигрывал единоборства, голова свежее была. Это ключевой момент.
Вратарь свою работу выполнял, но полевые игроки ему не помогли. Надо лезть на ворота, бросать.
Думаю, это была худшая игра в плане бросков с нашей стороны», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости