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  • Костюченок о 2:5 с «Динамо» Минск: «Свежести не хватило, соперник был быстрее. Это худшая игра «Амура» в плане бросков с нашей стороны»
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Костюченок о 2:5 с «Динамо» Минск: «Свежести не хватило, соперник был быстрее. Это худшая игра «Амура» в плане бросков с нашей стороны»

Виктор Костюченок высказался о поражении «Амура» в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Сегодня хабаровская команда дома уступила минскому «Динамо» со счетом 2:5. «Амур» нанес всего 14 бросков в створ против 52 у соперника.

«Свежести не хватило. Соперник был везде быстрее, выигрывал единоборства, голова свежее была. Это ключевой момент.

Вратарь свою работу выполнял, но полевые игроки ему не помогли. Надо лезть на ворота, бросать.

Думаю, это была худшая игра в плане бросков с нашей стороны», – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Амура» Виктор Костюченок.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт КХЛ
logoАмур
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoВиктор Костюченок
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