Квартальнов о 5:2 с «Амуром»: «Сегодня «Динамо» делало правильные действия. Отсутствие Мороза – это конкуренция, пусть у него голова немножко заболит»
Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Амуром».
В матче Фонбет чемпионата КХЛ минское «Динамо» выиграло в гостях со счетом 5:2.
«Забили пять голов, сработало большинство. Во Владивостоке мы в атаке сыграли пусто, сегодня мы делали правильные действия. Парни услышали, мы их все-таки немножко направляем.
Мы много владели шайбой, атаковали, был даже момент, где нужно было ребят успокоить, чтобы все это не захлестнуло, а то даже защитники начали в атаку бегать.
Отсутствие Мороза? Это конкуренция. Пусть сейчас у него голова немножко заболит – вместо него вышел молодой парень и здорово сыграл», – сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
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