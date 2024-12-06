Квартальнов о 5:2 с «Амуром»: «Сегодня «Динамо» делало правильные действия. Отсутствие Мороза – это конкуренция, пусть у него голова немножко заболит»

Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Амуром».

В матче Фонбет чемпионата КХЛ минское «Динамо » выиграло в гостях со счетом 5:2.

«Забили пять голов, сработало большинство. Во Владивостоке мы в атаке сыграли пусто, сегодня мы делали правильные действия. Парни услышали, мы их все-таки немножко направляем.

Мы много владели шайбой, атаковали, был даже момент, где нужно было ребят успокоить, чтобы все это не захлестнуло, а то даже защитники начали в атаку бегать.

Отсутствие Мороза ? Это конкуренция. Пусть сейчас у него голова немножко заболит – вместо него вышел молодой парень и здорово сыграл», – сказал главный тренер «Динамо» Дмитрий Квартальнов .