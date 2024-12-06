«Амур» проиграл дома «Динамо» Минск – 2:5. У хабаровчан 4 поражения в 5 матчах

«Амур» проиграл дома «Динамо» Минск в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Для «Амура » это поражение стало четвертым в пяти последних матчах. Команда находится на последней строчке в Восточной конференции, набрав 18 очков за 34 игры.

Минское «Динамо » благодаря этому успеху поднялось на шестое место Запада. В их активе 38 баллов в 34 матчах.

Следующую встречу хабаровский клуб проведет 8 декабря дома с «Адмиралом». Минчане сыграют после перерыва на Кубок Первого канала – 18 декабря в гостях с «Трактором».

Миска, Ружичка, Гальченюк, Петан, Хмелевски и Спунер – в сборной легионеров КХЛ на Кубок Первого канала