Ротенберг о вратарях СКА: «Заврагин получил травму. Когда вернется, будет играть по очереди с Мойсевичем – у них очень серьезная статистика»
Вчера армейцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4.
– Есть какая-то цикличность в использовании вратарей. Месяц играл Артемий Плешков, потом месяц Егор Заврагин, теперь Павел Мойсевич. Понимаю, что вы меня сейчас к Максиму Соколову перенаправите, но вы же в курсе ситуации.
– К сожалению, травму получил Егор Заврагин. Он играл очень здорово, и статистика подтверждает его статус. У него очень серьезная статистика, как и у Мойсевича.
У Паши в каждой игре очень хорошая статистика: 93-94-95 процентов отраженных бросков – это дает команде возможность победить. С учетом такой игры вратаря у команды сохраняются шансы, вратарь вносит свой вклад в победы.
Поэтому это вынужденная ситуация. Когда вернется Егор Заврагин, они будут играть по очереди. Но в это же время каждый вратарь доказывает своей игрой право на место в составе.
Так же, как и полевой игрок, вратарь доказывает право на место в составе своей игрой в первую очередь. Так и будет в следующей игре. Будем доказывать своей игрой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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