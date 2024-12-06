Ротенберг о вратарях СКА: «Заврагин получил травму. Когда вернется, будет играть по очереди с Мойсевичем – у них очень серьезная статистика»

Роман Ротенберг рассказал о ситуации с вратарями СКА.

Вчера армейцы уступили московскому «Динамо» со счетом 2:4.

– Есть какая-то цикличность в использовании вратарей. Месяц играл Артемий Плешков, потом месяц Егор Заврагин, теперь Павел Мойсевич. Понимаю, что вы меня сейчас к Максиму Соколову перенаправите, но вы же в курсе ситуации.

– К сожалению, травму получил Егор Заврагин . Он играл очень здорово, и статистика подтверждает его статус. У него очень серьезная статистика, как и у Мойсевича .

У Паши в каждой игре очень хорошая статистика: 93-94-95 процентов отраженных бросков – это дает команде возможность победить. С учетом такой игры вратаря у команды сохраняются шансы, вратарь вносит свой вклад в победы.

Поэтому это вынужденная ситуация. Когда вернется Егор Заврагин, они будут играть по очереди. Но в это же время каждый вратарь доказывает своей игрой право на место в составе.

Так же, как и полевой игрок, вратарь доказывает право на место в составе своей игрой в первую очередь. Так и будет в следующей игре. Будем доказывать своей игрой, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .

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