Ротенберг о голевой передаче Деанджело на Грицюка: «Домашняя заготовка СКА сработала. В каких-то командах запрещают забивать, но мы так делать не будем»

Роман Ротенберг высказался о голевой передаче Тони Деанджело на Арсения Грицюка.

СКА уступил московскому «Динамо » (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вторую шайбу клуб из Санкт-Петербурга забросил при игре в большинстве.

– Передача Тони на Арсения Грицюка – насколько позволительны такие диагонали?

– Мы не будем запрещать игрокам забивать голы. В каких-то командах запрещают забивать голы, но мы так делать не будем. Счет стал 2:2 благодаря Тони.

Наша домашняя заготовка сработала, можно только похвалить большинство. Это большинство реализовали очень хорошо, – сказал главный тренер СКА .

– Тони, главный тренер не ругает вас за такие передачи?

Деанджело: А, сарказм? (с улыбкой)

Ротенберг: Хорошая шутка, спасибо!

Отметим, что 29-летний американец завершил игру с показателем полезности «минус 4».

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