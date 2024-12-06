Ротенберг о голевой передаче Деанджело на Грицюка: «Домашняя заготовка СКА сработала. В каких-то командах запрещают забивать, но мы так делать не будем»
СКА уступил московскому «Динамо» (2:4) в Фонбет Чемпионате КХЛ. Вторую шайбу клуб из Санкт-Петербурга забросил при игре в большинстве.
– Передача Тони на Арсения Грицюка – насколько позволительны такие диагонали?
– Мы не будем запрещать игрокам забивать голы. В каких-то командах запрещают забивать голы, но мы так делать не будем. Счет стал 2:2 благодаря Тони.
Наша домашняя заготовка сработала, можно только похвалить большинство. Это большинство реализовали очень хорошо, – сказал главный тренер СКА.
– Тони, главный тренер не ругает вас за такие передачи?
Деанджело: А, сарказм? (с улыбкой)
Ротенберг: Хорошая шутка, спасибо!
Отметим, что 29-летний американец завершил игру с показателем полезности «минус 4».
Удивительный Ротенберг: поблагодарил судей за удаления и отругал игроков СКА
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий