Вратарь СКА Мойсевич после 2:4 с «Динамо»: «Нигде они не были лучше нас. Не соперник нас обыграл, а мы проиграли эту игру»
Клуб из Санкт-Петербурга уступил бело-голубым (2:4) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Что пошло не так во втором периоде? Вышли не такими собранными, как на первый период. Какая-то растрепанность — я не знаю, как это передать словами. Вышли на второй период неготовыми, не подстроились под хоккей соперника и отвернулись от своей игры.
– Может, после первого периода возникло ложное ощущение, что соперник позволяет играть против него с уже заданным темпом, и что так пойдет и дальше?
– Я не знаю, что сказалось. В принципе, мы хорошо отыграли первый период, а на второй, повторюсь, вышли просто неготовыми.
– Можно ли утверждать, что именно события и ход игры во втором периоде предопределили итоговый результат?
– Да, неудачно, в принципе. Проиграли второй период 0:2. На третий период выходили уже с другими мыслями, с другим настроем – побеждать. Забили гол, но сразу потеряли концентрацию и пропустили такой ненужный гол.
– Было ли «Динамо» в чем-то лучше СКА по игре?
– Нигде они не были лучше нас. Это – собственные ошибки, собственный настрой. Мы проиграли эту игру. Не «Динамо» нас обыграло, а мы проиграли эту игру, – сказал вратарь СКА.
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