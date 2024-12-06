Игумнов получит 30 млн рублей от «Авангарда» за следующий сезон (Михаил Зислис)

Иван Игумнов заработает 30 млн рублей в «Авангарде» за следующий сезон.

Ранее 28-летний форвард продлил контракт с омским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Игумнов получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.

Зарплата игрока по сравнению с действующим соглашением не изменилась.

В нынешнем регулярном чемпионате на счету нападающего 30 матчей за «Авангард » и 7 (2+5) очков при полезности «минус 6».

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