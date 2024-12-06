Ротенберг о причинах поражения от «Динамо»: «Три индивидуальные ошибки, фамилии называть не буду. Я гарантирую, у СКА больше такого не будет»
– Несмотря на относительно равный и местами даже позитивный для СКА первый период, во втором соперник завладел инициативой. Именно по второму периоду результат 0:2. Можно сказать, что этот игровой отрезок предопределил исход матча? И что пошло не так?
– Дисциплина. То, что мы совместными усилиями с ребятами решили в Хабаровске, и с чем мы работаем весь год. Подвела сегодня дисциплина, игровая дисциплина, удаления.
Нам должны были еще больше удалений давать, честно могу сказать. Это не командная игра. Я не буду какие-то фамилии называть, но это не командная игра. И когда идет матч, надо концентрироваться на игре.
Мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок. Три индивидуальные ошибки привели к пропущенным голам. Именно индивидуальные. Мы это разобрали уже с ребятами, этих индивидуальных ошибок у нас больше не будет, я вам гарантирую.
Ну бывает, знаете, когда игрок возвращается после перерыва – отсутствие игрового тонуса. Но, как сказал Тони [Деанджело], счет был 2:2. При всей вот этой истории, что вы говорите: «Второй период, допущены были ошибки», – но в третьем периоде счет был 2:2.
И тут грубейшая, еще одна индивидуальная ошибка. Уже было сложнее. Соперник здорово обороняется, они очень хотели сегодня победить. Мы тоже очень хотели победить, но наши ребята должны вернуться к игровой дисциплине, – сказал главный тренер СКА.
Ротенберг о 2:4 от «Динамо»: «СКА должны были давать больше удалений. Наши игроки разговаривали с их лавкой. Закрой рот и играй. Нельзя терять концентрацию»
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