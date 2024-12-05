Ротенберг – комику Илье Соболеву о любимых джинсах: «Мужские широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. 501-й Levi’s»

Роман Ротенберг ответил на вопросы комика Ильи Соболева о любимых джинсах.

Перед матчем с московским «Динамо » (2:4) главный тренер СКА пообщался с известным комиком.

– Вы как человек, который явно следит за стилем... Какие у вас любимые джинсы?

– Джинсы? Синие.

– А какой модели?

– Модель? Levi’s.

– А клеши были у вас?

– 501. Levi’s.

– Levi’s – это классика.

– 501. Номер 501. Levi’s.

– 501-й Levi’s – это классические, такие светло-синие.

– Возможно так, да.

– Если бы можно было оставить одну единственную модель джинсов в мире, какую бы вы оставили?

– Широкие. Мужские широкие джинсы. Широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.