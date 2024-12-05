Ротенберг – комику Илье Соболеву о любимых джинсах: «Мужские широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины. 501-й Levi’s»
Роман Ротенберг ответил на вопросы комика Ильи Соболева о любимых джинсах.
Перед матчем с московским «Динамо» (2:4) главный тренер СКА пообщался с известным комиком.
– Вы как человек, который явно следит за стилем... Какие у вас любимые джинсы?
– Джинсы? Синие.
– А какой модели?
– Модель? Levi’s.
– А клеши были у вас?
– 501. Levi’s.
– Levi’s – это классика.
– 501. Номер 501. Levi’s.
– 501-й Levi’s – это классические, такие светло-синие.
– Возможно так, да.
– Если бы можно было оставить одну единственную модель джинсов в мире, какую бы вы оставили?
– Широкие. Мужские широкие джинсы. Широкие джинсы, потому что в хоккей играют настоящие мужчины, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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