Фукале о Матче звезд КХЛ: «Поеду, чтобы хорошо повеселиться. Это привилегия для игрока, я благодарен одноклубникам»

Зак Фукале из «Трактора» отреагировал на вызов на Матч звезд КХЛ.

Событие пройдет 8 и 9 февраля 2025 года в Новосибирске.

«Для меня большая честь быть выбранным на Матч звезд КХЛ . Я очень рад этой возможности. В первую очередь, я благодарен своим одноклубникам, которые помогли мне добиться такого результата.

Не сомневаюсь, что это будет интересно, и попасть на Матч звезд – это привилегия для игрока. Я поеду туда, чтобы хорошо повеселиться», – заявил вратарь «Трактора » Зак Фукале .

Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков