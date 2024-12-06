Фукале о Матче звезд КХЛ: «Поеду, чтобы хорошо повеселиться. Это привилегия для игрока, я благодарен одноклубникам»
Зак Фукале из «Трактора» отреагировал на вызов на Матч звезд КХЛ.
Событие пройдет 8 и 9 февраля 2025 года в Новосибирске.
«Для меня большая честь быть выбранным на Матч звезд КХЛ. Я очень рад этой возможности. В первую очередь, я благодарен своим одноклубникам, которые помогли мне добиться такого результата.
Не сомневаюсь, что это будет интересно, и попасть на Матч звезд – это привилегия для игрока. Я поеду туда, чтобы хорошо повеселиться», – заявил вратарь «Трактора» Зак Фукале.
Кузнецов, Шипачев, Гусев, Голдобин, Буше выбраны на Матч звезд КХЛ по итогам голосования болельщиков
Опубликовал: Bombanero
Источник: «РБ Спорт»
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