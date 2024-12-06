Фукале о 3:1 с «Автомобилистом»: «Понравилось, как «Трактор» отреагировал на тяжелый выезд. Нужно продолжать становиться лучше»
Зак Фукале оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом» (3:1).
«Мне понравилось то, как мы отреагировали на тяжелый выезд. Я подготовился хорошо, вся наша команда подготовилась хорошо. И мы все вместе смогли победить.
Почему «Трактор» стал чередовать победы и поражения? Невозможно быть всегда идеальными на сто процентов. Такое случается, это тоже часть длинного сезона. Иногда тебе нужны изменения и улучшения. И нам удалось внести корректировки в свою игру. Нам нужно продолжать становиться лучше – вот это самое главное», – сказал вратарь «Трактора».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт КХЛ
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