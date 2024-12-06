Фукале о 3:1 с «Автомобилистом»: «Понравилось, как «Трактор» отреагировал на тяжелый выезд. Нужно продолжать становиться лучше» 

Зак Фукале оценил победу «Трактора» над «Автомобилистом» (3:1).

«Мне понравилось то, как мы отреагировали на тяжелый выезд. Я подготовился хорошо, вся наша команда подготовилась хорошо. И мы все вместе смогли победить.

Почему «Трактор» стал чередовать победы и поражения? Невозможно быть всегда идеальными на сто процентов. Такое случается, это тоже часть длинного сезона. Иногда тебе нужны изменения и улучшения. И нам удалось внести корректировки в свою игру. Нам нужно продолжать становиться лучше – вот это самое главное», – сказал вратарь «Трактора ».