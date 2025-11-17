«Локомотив» выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 4:3 ОТ с «Салаватом». Команда Хартли идет 1-й на Западе
«Локомотив» выиграл 10 из 13 последних матчей в КХЛ.
«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» (4:3 ОТ) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. По ходу игры клуб из Ярославля уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться.
Команда тренера Боба Хартли одержала 10-ю победу в 13 последних играх.
«Локомотив» набрал 40 очков в 28 играх и занимает 1-е место в таблице Западной конференции.
«Салават» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 8-й на Востоке с 23 баллами после 26 матчей.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости