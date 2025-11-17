«Локомотив» выиграл 10 из 13 последних матчей, сегодня – 4:3 ОТ с «Салаватом». Команда Хартли идет 1-й на Западе

«Локомотив» выиграл 10 из 13 последних матчей в КХЛ.

«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев » (4:3 ОТ) в матче Fonbet Чемпионата КХЛ. По ходу игры клуб из Ярославля уступал со счетом 0:2, но сумел отыграться.

Команда тренера Боба Хартли одержала 10-ю победу в 13 последних играх.

«Локомотив » набрал 40 очков в 28 играх и занимает 1-е место в таблице Западной конференции.

«Салават» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда тренера Виктора Козлова идет 8-й на Востоке с 23 баллами после 26 матчей.