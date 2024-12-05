Гру после 3:1 с «Автомобилистом»: «Игроки «Трактора» заслуживают похвалы, ведь мы давно на вершине Востока. Другие команды пытаются навязать свою игру, но мы забираем контроль»

Бенуа Гру высказался после матча против «Автомобилиста» (3:1).

– Большая победа для нас. Мне нравится, что проиграв прошлый матч, наши хоккеисты хотели победить сегодня. Мы контролировали ход матча, несмотря на медленный старт. Мне понравились действия спецбригад сегодня.

Редко случается, что команда хорошо играет все 60 минут, против нас был хороший соперник. Где-то не хватило упорства и энергии в начале матча, потом мы исправились.

– Хорошо успели изучить «Автомобилист»?

– В первом периоде сегодня и в прошлой игре с ними было много похожего. Во втором мы играли лучше в обоих матчах. В предыдущем матче «Автомобилист» был лучше в третьем периоде, а сегодня – мы.

«Автомобилист» играет от защиты, у них габаритная оборона, поэтому нам надо было лучше играть с шайбой. «Автомобилист» находится высоко в таблице, потому что это хороший клуб.

– В последних матчах вы играете лучше против оборонительных команд?

– Не сказал бы, что другие команды нам дают контролировать игру, отдают шайбу. Наши игроки заслуживают похвалы, ведь мы давно находимся на вершине Востока.

Мы боремся за шайбу и результат, другие команды пытаются навязать свою игру, но мы забираем контроль. За свою карьеру я ни разу не говорил своим хоккеистам отдать шайбу сопернику. Пока шайба у нас – нам не забьют, – сказал главный тренер «Трактора » Бенуа Гру .