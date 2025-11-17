Валерий Каменский: «Кудашов любит хоккей, погружен в него 24 часа в сутки. Это отличный специалист, который найдет новое место работы»

Валерий Каменский высказался об отставке Алексея Кудашова из «Динамо».

Олимпийский чемпион и вице-президент Фонбет Чемпионата КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера «Динамо».

«Неожиданное решение клуба, но чтобы понять причину, надо знать детали. Кудашов выигрывал регулярный чемпионат, постоянно выходил с командой в плей-офф.

Он любит хоккей, погружен в него 24 часа в сутки. Это истинный фанат хоккея, отличный и востребованный специалист, который найдет новое место работы», – сказал Каменский.