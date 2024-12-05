Фукале о Кубке Первого канала: «Не смогу поехать, к сожалению. У меня уже были планы, хотел бы увидеться с семьей. Благодарю за вызов»

Зак Фукале объяснил, почему не поедет на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 12-15 декабря в Санкт-Петербурге. В нем примут участие сборная «России 25», команды Беларуси и Казахстана, а также сборная легионеров Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить за вызов в сборную легионеров. Если тебя приглашают на такие турниры, то значит, ты делаешь что-то правильно.

Но, к сожалению, я не смогу поехать. У меня уже были планы, и я хотел бы увидеться со своей семьей. Но мне будет интересно посмотреть матчи этого турнира», – сказал вратарь «Трактора ».