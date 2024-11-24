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  • Сорокин стал 11-м российским вратарем со 100+ победами в НХЛ. Лидирует Бобровский – 405 игр, Набоков – 2-й, Хабибулин – 3-й, Василевский – 4-й
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Сорокин стал 11-м российским вратарем со 100+ победами в НХЛ. Лидирует Бобровский – 405 игр, Набоков – 2-й, Хабибулин – 3-й, Василевский – 4-й

Илья Сорокин одержал 100-ю победу в НХЛ и вошел в топ-11 вратарей из России.

Это произошло в матче «Айлендерс» против «Сент-Луиса» (3:1). 29-летний голкипер стал 11-м россиянином с подобным достижением.

Полный список выглядит следующим образом:

1. Сергей Бобровский («Флорида») – 405 побед;

2. Евгений Набоков – 353 победы;

3. Николай Хабибулин – 333 победы;

4. Андрей Василевский («Тампа») – 302 победы;

5. Семен Варламов («Айлендерс») – 289 побед;

6. Илья Брызгалов – 221 победа;

7. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 143 победы;

8. Александр Георгиев («Колорадо») – 142 победы;

9. Антон Худобин – 114 побед;

10. Илья Самсонов («Вегас») – 106 побед;

11. Илья Сорокин («Айлендерс») – 100 побед.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Quant Hockey
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logoСергей Бобровский
logoАнтон Худобин
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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