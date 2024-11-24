Сорокин стал 11-м российским вратарем со 100+ победами в НХЛ. Лидирует Бобровский – 405 игр, Набоков – 2-й, Хабибулин – 3-й, Василевский – 4-й
Илья Сорокин одержал 100-ю победу в НХЛ и вошел в топ-11 вратарей из России.
Это произошло в матче «Айлендерс» против «Сент-Луиса» (3:1). 29-летний голкипер стал 11-м россиянином с подобным достижением.
Полный список выглядит следующим образом:
1. Сергей Бобровский («Флорида») – 405 побед;
2. Евгений Набоков – 353 победы;
3. Николай Хабибулин – 333 победы;
4. Андрей Василевский («Тампа») – 302 победы;
5. Семен Варламов («Айлендерс») – 289 побед;
6. Илья Брызгалов – 221 победа;
7. Игорь Шестеркин («Рейнджерс») – 143 победы;
8. Александр Георгиев («Колорадо») – 142 победы;
9. Антон Худобин – 114 побед;
10. Илья Самсонов («Вегас») – 106 побед;
11. Илья Сорокин («Айлендерс») – 100 побед.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Quant Hockey
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