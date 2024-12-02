Варламов получил травму нижней части тела, он вернется со дня на день. Вратарь отправится с «Айлендерс» в Монреаль

Семен Варламов получил травму нижней части тела.

Голкипер Маркус Хогберг был вызван из АХЛ для участия в тренировке «Айлендерс ». Клуб проведет следующий матч 4 декабря против «Монреаля».

Варламов вернется в строй со дня на день. Он отправится с командой в Монреаль.

В нынешнем сезоне НХЛ Семен Варламов провел 10 матчей, отражая в среднем 88,9% бросков при коэффициенте надежности 2,89.