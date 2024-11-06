Сорокин – 10-й вратарь из России, сыгравший 200 матчей в НХЛ. У него 99 побед
Илья Сорокин провел 200-й матч в НХЛ.
Юбилейной для вратаря «Айлендерс» стала игра против «Питтсбурга» (4:3 Б).
Илья Сорокин отразил 32 из 35 бросков по своим воротам в этом матче и одержал победу.
Всего в 200 играх в регулярках НХЛ в его активе 99 побед.
Сорокин стал 10-м российским вратарем в истории лиги, достигшим отметки 200 матчей.
Ранее это удалось Игорю Шестеркину (222), Александру Георгиеву (260), Антону Худобину (260), Илье Брызгалову (465), Андрею Василевскому (488), Семену Варламову (616), Евгению Набокову (697), Сергею Бобровскому (709) и Николаю Хабибулину (799).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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