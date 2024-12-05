Разин о 4:0 с «Ладой»: «Практически идеальная игра. Строго сыграли в обороне, не нарвались на контратаки. Приятно было стоять и наблюдать с лавочки»
Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров сделал хет-трик и отдал передачу в этой игре.
– Практически идеальная игра была в нашем исполнении сегодня. Очень строго сыграли в обороне. Практически ничего не дали создать сопернику в атаке, не нарвались на контратаки.
Большинство сработало, меньшинство выстояло. Буллит забили. Приятно было стоять и наблюдать за такой игрой с лавочки.
– Зачем взяли тайм‑аут перед большинством, в котором забросили третью шайбу. Были недовольны предыдущим розыгрышем?
– Нет. Насколько помню, это было третье большинство подряд. Просто эта бригада поднаелась. Дали им паузу, чтобы они передохнули. Чтобы не допустили ошибки.
– Сразу решили, что Канцеров будет буллит исполнять?
– Димка Силантьев заработал, после чего я ему сказал, что у Ромки есть шанс хет‑трик сделать. Он ему уступил, – сказал главный тренер «Металлурга» Андрей Разин.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий