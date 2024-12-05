Разин о 4:0 с «Ладой»: «Практически идеальная игра. Строго сыграли в обороне, не нарвались на контратаки. Приятно было стоять и наблюдать с лавочки»

Андрей Разин подвел итоги матча с «Ладой» (4:0).

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров сделал хет-трик и отдал передачу в этой игре.

– Практически идеальная игра была в нашем исполнении сегодня. Очень строго сыграли в обороне. Практически ничего не дали создать сопернику в атаке, не нарвались на контратаки.

Большинство сработало, меньшинство выстояло. Буллит забили. Приятно было стоять и наблюдать за такой игрой с лавочки.

– Зачем взяли тайм‑аут перед большинством, в котором забросили третью шайбу. Были недовольны предыдущим розыгрышем?

– Нет. Насколько помню, это было третье большинство подряд. Просто эта бригада поднаелась. Дали им паузу, чтобы они передохнули. Чтобы не допустили ошибки.

– Сразу решили, что Канцеров будет буллит исполнять?

– Димка Силантьев заработал, после чего я ему сказал, что у Ромки есть шанс хет‑трик сделать. Он ему уступил, – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .