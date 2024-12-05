Фетисов о главном спортивном событии 2024-го: «Выступление уральских команд в плей-офф. Тот случай, когда рулят не клубы-олигархи, а те, кто грамотно работает над формированием, стратегией»

Вячеслав Фетисов назвал спортивное событие 2024 года, которое его порадовало.

«В памяти останется успешное выступление уральских команд в плей-офф Кубка Гагарина.

Это тот случай, когда не клубы-олигархи рулят, а команды, которые грамотно работают над формированием команды, стратегией игры. Это обнадеживает.

Появляются тренеры, командные взаимодействия, команды. Для меня это стало главным событием», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Напомним, Кубок Гагарина-2024 выиграл «Металлург ».