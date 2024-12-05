«Металлург» выиграл 4 из 5 последних матчей. Канцеров сделал хет-трик и отдал передачу в игре с «Ладой»

«Металлург» обыграл «Ладу» (4:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Нападающий Роман Канцеров сделал хет-трик и отдал передачу в этой игре. На его счету теперь 12 (5+7) очков в 14 матчах сезона.

Это четвертая победа команды тренера Андрея Разина в пяти последних играх.

На данный момент «Металлург » занимает пятое место в таблице Востока, набрав 40 очков в 35 матчах.

В следующей игре, 7 декабря, команда сыграет с «Динамо».