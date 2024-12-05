Вратарь «Металлурга» Смолин 2-й раз за 3 матча сыграл на ноль. Он отбил 28 бросков в игре с «Ладой»
Вратарь Александр Смолин помог «Металлургу» победить «Ладу» (4:0).
21-летний голкипер отразил все 28 бросков по своим воротам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Это второй шатаут Александра Смолина в трех последних играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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