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  • Майоров о Турнире четырех наций: «России не будет, следить не собираюсь. Прочитал состав финнов, никого не узнал. Мы потеряли связь с европейским хоккеем за последние пару лет»
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Майоров о Турнире четырех наций: «России не будет, следить не собираюсь. Прочитал состав финнов, никого не узнал. Мы потеряли связь с европейским хоккеем за последние пару лет»

Борис Майоров поделился мыслями о Турнире четырех наций.

Турнир, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

«Поскольку России там не будет, то и следить за турниром не собираюсь. Конечно, в интернет захожу, результаты так или иначе будут попадаться. Но так, чтобы предметно смотреть за матчами, это вряд ли.

Вот прочитал состав финнов и никого там не узнал. Мы за последние пару лет потеряли связь с европейским хоккеем, с нашими ближайшими соседями. Поэтому их имена ни о чем не говорят.

Очень досадно, что нашу команду туда не позвали. Хотя можно было составить из игроков НХЛ неплохую сборную, ничего страшного не было бы. Но, видимо, то, что это команда России, организаторов не устроило», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.

Барков, Лунделль, Ахо, Какко, Ланкинен, Лехконен, Гранлунд – в заявке Финляндии на Турнир четырех наций

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
Турнир четырех наций НХЛ
logoНХЛ
logoБорис Майоров
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная России по хоккею с шайбой
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