Крикунов о Турнире четырех наций без России: «Побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но сломалась»

Владимир Крикунов высказался о том, что Россия не сыграет на турнире сборных НХЛ.

Турнир четырех наций , в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ , пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции , Финляндии , Канады и США.

«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет.

НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину – боятся победы России.

Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.