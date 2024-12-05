Крикунов о Турнире четырех наций без России: «Побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но сломалась»
Владимир Крикунов высказался о том, что Россия не сыграет на турнире сборных НХЛ.
Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет.
НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину – боятся победы России.
Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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