Барков, Лунделль, Ахо, Какко, Ланкинен, Лехконен, Гранлунд – в заявке Финляндии на Турнир четырех наций

Объявлен состав сборной Финляндии на Турнир четырех наций НХЛ.

Турнир , в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии , пройдет в феврале 2025 года.

Вратари : Кевин Ланкинен («Ванкувер »), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало ») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).

Защитники : Яни Хаканпя («Торонто»), Эса Линделль («Даллас»), Нико Миккола («Флорида»), Олли Мяяття («Юта»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия») и Юусо Вялимяки («Юта»).

Нападающие : Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия («Монреаль»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинтц («Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лунделль («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Теуво Терявяйнен («Чикаго»).