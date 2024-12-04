Барков, Лунделль, Ахо, Какко, Ланкинен, Лехконен, Гранлунд – в заявке Финляндии на Турнир четырех наций
Объявлен состав сборной Финляндии на Турнир четырех наций НХЛ.
Турнир, в котором сыграют команды Канады, США, Швеции и Финляндии, пройдет в феврале 2025 года.
Вратари: Кевин Ланкинен («Ванкувер»), Юкко-Пекка Луукконен («Баффало») и Юусе Сарос («Нэшвилл»).
Защитники: Яни Хаканпя («Торонто»), Эса Линделль («Даллас»), Нико Миккола («Флорида»), Олли Мяяття («Юта»), Расмус Ристолайнен («Филадельфия») и Юусо Вялимяки («Юта»).
Нападающие: Себастьян Ахо («Каролина»), Йоэль Армия («Монреаль»), Александр Барков («Флорида»), Микаэль Гранлунд («Сан-Хосе»), Эрик Хаула («Нью-Джерси»), Роопе Хинтц («Даллас»), Каапо Какко («Рейнджерс»), Арттури Лехконен («Колорадо»), Антон Лунделль («Флорида»), Ээту Луостаринен («Флорида»), Микко Рантанен («Колорадо») и Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: твиттер NHL Network
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