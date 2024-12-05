Нилл о вратарях Канады на Турнир четырех наций: «Биннингтон выиграл Кубок Стэнли – хороший голкипер, много обыгрывал «Даллас». Хилл играл под большим давлением»
Канадцы включили в заявку трех голкиперов – Джордана Биннингтона, Эдина Хилла и Сэмюэла Монтембо.
«Джордан выиграл Кубок Стэнли, он выиграл много матчей. Как генеральный менеджер «Далласа», я часто его видел, потому что мы много играли с «Сент-Луисом» – они находятся в нашем дивизионе. Я много видел его. Он хороший вратарь. Обыгрывал нас много раз. Поэтому это комфортный выбор для меня. У него есть регалии. Он очень уверен в своей игре.
Эдин Хилл выиграл Кубок Стэнли. Он играл под большим давлением. Он сыграл много игр плей-офф. Все это важные вещи для вратарей. У Хилла и Биннингтона есть эти компоненты.
Монтембо – молодой, менее опытный парень, который хорошо выступил за Канаду на чемпионате мира. Он выиграл чемпионат мира. Мы подумали, что было бы хорошо, чтобы молодой хоккеист получил такой опыт, он находится в сложной ситуации в «Монреале». Он бьется в каждом матче и раньше у него были успехи в сборной», – сказал ассистент генерального менеджера сборной Канады Джим Нилл.
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