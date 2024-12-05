Дементьев о Турнире четырех наций: «Жаль, что России нет, но нет и сборных Чехии, Словакии. В усеченном формате, но что поделать – таковы реалии политической жизни мира»
Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.
«Это в принципе топовый турнир, который может проводиться среди хоккеистов всего мира. Посмотрите на имена, посмотрите на составы команд. Очень сложно сделать прогноз, какая команда сможет победить.
Поэтому это тот турнир, за которым обязаны наблюдать все специалисты, болельщики и любители, чтобы понимать тенденции и просто возможное развитие событий.
Очень жаль, что сборной России нет на этом турнире, но опять же посмотрите – нет и сборных Чехии и Словакии. В усеченном формате, но что поделать – таковы реалии политической жизни мира», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.
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