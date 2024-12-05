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Дементьев о Турнире четырех наций: «Жаль, что России нет, но нет и сборных Чехии, Словакии. В усеченном формате, но что поделать – таковы реалии политической жизни мира»

Алексей Дементьев высказался о том, что Россия не сыграет на турнире сборных НХЛ.

Турнир четырех наций, в котором сыграют только хоккеисты из НХЛ, пройдет с 12 по 20 февраля в Монреале и Бостоне. В нем примут участие команды Швеции, Финляндии, Канады и США.

«Это в принципе топовый турнир, который может проводиться среди хоккеистов всего мира. Посмотрите на имена, посмотрите на составы команд. Очень сложно сделать прогноз, какая команда сможет победить.

Поэтому это тот турнир, за которым обязаны наблюдать все специалисты, болельщики и любители, чтобы понимать тенденции и просто возможное развитие событий. 

Очень жаль, что сборной России нет на этом турнире, но опять же посмотрите – нет и сборных Чехии и Словакии. В усеченном формате, но что поделать – таковы реалии политической жизни мира», – сказал хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoАлексей Дементьев
Турнир четырех наций НХЛ
logoСборная Словакии по хоккею
logoСборная Чехии по хоккею
болельщики
logoСборная Швеции по хоккею
logoСборная США по хоккею
logoСборная Финляндии по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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