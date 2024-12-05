Мамбеталиев о 2:4 от «Спартака»: «Барыс» мог вытащить игру. Не хватает функциональной подготовки» 

Галым Мамбеталиев оценил поражение «Барыса» от «Спартака» (2:4).

«Предупреждали, что команда соперника – быстрая, ребята – техничные и игровые. Хотели сыграть поплотнее. Первый период получился, во втором пропустили какие-то голы… То рикошет, то контратака.

Понятно, что хотели забить, но провалились. Предупреждали, что у нас уже были такие моменты, надо стараться их убирать, чтобы обходиться без провалов. Но пропустили одну контратаку. Третий гол – ненужное удаление за выброс шайбы, хотя в меньшинстве вроде мы давно не пропускали, но неправильно сыграли защитники в этом эпизоде.

В третьем периоде проснулись, забили два гола, могли еще. Просто нужно более ответственно к этому подойти, игру можно было вытащить. Не хватает функциональной подготовки, мы стараемся это восполнить, это делается не сразу», – сказал тренер «Барыса ».