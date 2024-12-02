Мамбеталиев про 1:3 с ЦСКА: «Барысу» не хватает мобильности и концентрации. Стараемся вводить свежие силы, молодых ребят. Но они пока только входят в этот режим»
Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ, забросив на этом отрезке только 3 шайбы.
«ЦСКА – быстрая команда. А у нас была третья игра на выезде. Давали ребятам восстановиться, но еще с начала своей работы вижу, что команде не хватает мобильности и концентрации. Стараемся вводить свежие силы, молодых ребят. Но они пока только входят в этот режим. Два гола пропустили на своих ошибках.
Пять бросков в створ ворот после двух периодов – это не катастрофа для нас. Если вы хотите за месяц что-то поменять в команде, то для вас это катастрофа. А для нас – нет.
После перерыва пропустили, потому что неправильно сыграли. Два нападающих не разобрались в простой ситуации. Прогресс всегда есть. Ребята всегда стараются, это самое главное. У нас живая раздевалка, ребята тренируются и играют с удовольствием.
Победы придут, все приходит через работу. Когда будет движение, тогда будем забивать. Все ж думают, что если мы не забивали в трех матчах, то это катастрофа. Но ребята же создают моменты. Просто надо более хладнокровно в завершении», – сказал главный тренер «Барыса».
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