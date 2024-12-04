Жамнов о 4:2 с «Барысом»: «У «Спартака» хромает дисциплина, бывают спады. Это какая-то болезнь, будем ее лечить»
Московский клуб одержал победу со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Тяжелая игра, мы прекрасно понимали, что она будет такой. По нашей вине стала еще более тяжелой. Соперники – молодцы, играли до конца. Для меня такие матчи не очень веселые, в последнее время они происходят постоянно.
Это какая-то болезнь, будем ее лечить. Бывают иногда спады, но у нас больше хромает игровая дисциплина, от этого такой результат. Надеюсь, до ребят дойдет, что нужно делать все 60 минут, и все поменяется.
Игра Вениамина Королева в первой паре защиты? Никто не сомневается в его бойцовских качествах, он старается проявить их в каждом матче, молодец. Ясно, что-то еще не получается, надеемся, он будет прогрессировать в дальнейшем.
Но у нас постоянно идет ротация, мы играем в шесть защитников, нет того, что железобетонно кто-то выходит в первой паре, в том числе по ходу игры меняются сочетания. Андрей Локтионов вернется в состав после перерыва в чемпионате», – сказал Жамнов.
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