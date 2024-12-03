Депутат Свищев об Овечкине: «После травмы он продолжит радовать россиян и американцев своей игрой. Нет сомнений, что он побьет рекорд Гретцки»
Депутат Дмитрий Свищев высказался о возвращении Александра Овечкина на лед.
22 ноября стало известно, что капитан «Вашингтона» пропустит 4-6 недель из-за перелома малоберцовой кости.
Вчера Овечкин приступил к занятиям на льду. Он катался перед утренней тренировкой команды.
«Поздравляем Александра с возвращением к тренировкам! Уверены, что Овечкин после травмы продолжит радовать своими голами, голевыми передачами и своей игрой россиян и американцев.
Нет никаких сомнений в том, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки и станет лучшим бомбардиром в истории НХЛ! Но самое главное, желаем ему здоровья!» – заявил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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