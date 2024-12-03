Фетисов про Овечкина: «Мы с ним на связи, следим за восстанавлением. Там с профессиональными спортсменами работают грамотные специалисты, но никто не будет рисковать»
Вячеслав Фетисов высказался о восстановлении Александра Овечкина после травмы.
Капитан «Вашингтона», который восстанавливается от травмы, провел ледовую тренировку.
«Мы с ним на связи, следим за тем, как он восстанавливается.
Там с профессиональными спортсменами работают очень грамотные специалисты, но чудес не бывает – он вернется, когда будет готов на 100%, никто рисковать не будет.
Мы все ждем его возвращения», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
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