Эллер о тренировке Овечкина: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока. У нас полноценная команда с вкладом от каждого – сила в этом»
Ларс Эллер назвал преимущество «Вашингтона».
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который восстанавливается от травмы, провел ледовую тренировку.
«Я не думаю, что мы полагаемся только на одного какого-то игрока.
У нас есть четыре тройки нападения, три пары защитников, два вратаря – это действительно полноценная команда с точки зрения вклада от каждого по-разному.
В этом наша сила», – сказал нападающий «Кэпиталс» Ларс Эллер.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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