Эллер о тренировке Овечкина: «Не думаю, что «Вашингтон» полагается только на одного игрока. У нас полноценная команда с вкладом от каждого – сила в этом»

Ларс Эллер назвал преимущество «Вашингтона».

Капитан «Вашингтона » Александр Овечкин , который восстанавливается от травмы, провел ледовую тренировку.

«Я не думаю, что мы полагаемся только на одного какого-то игрока.

У нас есть четыре тройки нападения, три пары защитников, два вратаря – это действительно полноценная команда с точки зрения вклада от каждого по-разному.

В этом наша сила», – сказал нападающий «Кэпиталс» Ларс Эллер .